９日午前５時５分頃、札幌市手稲区西宮の沢２の３の住宅街で「爆発して火が出ている」と近隣住民から複数の１１９番があった。消防によると、２階住宅１棟から出火し、周囲の建物に延焼した。２０〜６０歳代の男女４人がけがをして病院に搬送されたが、全員意識はあるという。火は約２時間後にほぼ消し止められた。札幌手稲署が詳しい状況などを調べている。