¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎÀï¤Ç¶ä¡¢º´Æ£¤Ï¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËµÚ¤Ð¤º¹æµã¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎÀï¤Ï8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¤ËºÇ½ªÆü¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤È¼ó°Ì¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢º´Æ£½Ù¡Ê¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î194.86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢200.03ÅÀ¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤³¤ÎºÎÅÀ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿ÃË»Ò¥Õ