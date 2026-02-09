スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で２連覇が懸かる平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、９日までに仲間のＳＮＳで元気そうな姿をみせた。男子ＨＰ出場予定選手がギュっと集まって一緒のエレベーターに乗っている様子を自撮りして、インスタグラムに公開したのは米国代表のジェーク・ペーツ。他にも平野と卓球台を挟んで“対決”している様子も投稿している。平野は１月１７日にスイスで行われたＷ杯で板が折れるほど激