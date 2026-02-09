日帝強占期強制動員被害者の損害賠償請求消滅時効基準点は2018年の全員合議体（大法廷）宣告を基準とすべきという韓国大法院（最高裁）の判断が再度出された。2018年の判決宣告前までは被害者遺族らが日本企業に対し権利を行使することはできない客観的な「障害事由」があったと認めてだ。韓国法曹界によると、大法院は昨年12月24日に強制動員被害者遺族が日本企業の西松建設を相手取り起こした損害賠償訴訟で上告を棄却し原告勝訴