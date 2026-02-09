自民党が8日の総選挙で圧勝したことは、韓日関係にとって追い風となるか、あるいは逆風となるか。高市早苗首相は過去、韓国に対する強硬発言や右翼的な歴史観などで懸念を招いてきた。そのため、一部では高市内閣が右傾化の歩みを強め、両国関係に悪影響をもたらすのではないかという懸念もある。しかし、専門家たちの見通しは異なっていた。「高市首相が改憲にドライブをかけたとしても、韓日の協力基調は維持されるだろう」と口