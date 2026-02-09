厚生労働省が発表した「毎月勤労統計」の速報値によりますと、2025年の働く人一人あたりの給与は平均で35万5919円で、前の年から2.3％増えました。賞与などの特別に支払われた給与は6万8483円で、3.8％の増加となっています。また、パートやアルバイトなどの時間当たりの給与は、前の年から3.8％増え、1394円となり、過去最高水準となりました。厚労省は要因として、「最低賃金の引き上げや人手不足を背景に、時給を高くすることで