9日（月）は日本海側では午前中まで雪が続き、積雪が増えそうです。＜9日（月）の天気＞日本付近は冬型の気圧配置が続いています。北日本の日本海側〜北陸〜山陰では、午前中を中心に雪が降り積もる見込みです。東北を中心にふぶくところもあるでしょう。引き続き、なだれや落雪に注意してください。午後は冬型がゆるみ、日本海側の雪はやむか弱まるところがほとんどとなりそうです。一方、太平洋側では晴れるところが多く、再び空