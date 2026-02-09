「広島春季キャンプ」（８日・日南）広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（１８）＝神村学園伊賀＝が８日、日南市の天福球場で行われている１軍キャンプに合流した。高卒ルーキーが異例の大抜てき。フリー打撃では新井監督から１５分間にわたり、熱視線を送られる場面もあった。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−ドラフト６位・西川と育成・名原が１軍キャンプ合流。「一度、生で見てみたかった。名原は