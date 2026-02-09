SKE48の元メンバーでタレントの三上悠亜（32）が9日までに自身のインスタグラムを更新。オレンジ色のワンピース姿などのマレーシア・ショットを披露した。「マレーシアの思い出たち」とつづり、オレンジ色のサマーワンピース姿の写真などをアップした。この投稿にフォロワーらからは「コーデが大天才すぎる」「ゆあちゃん可愛すぎ」「見るだけで心が満たされます」「女神」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。三上は