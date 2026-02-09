「広島春季キャンプ」（８日・日南）広島のドラフト６位・西川篤夢内野手（１８）＝神村学園伊賀＝が８日、日南市の天福球場で行われている１軍キャンプに合流した。高卒ルーキーが異例の大抜てき。先輩とフルメニューを消化し「この早い段階で１軍を経験させてもらって、全ての面で勉強になりました」と、充実の表情で初日を締めくくった。走攻守の三拍子そろった右投げ左打ちの大型内野手。高いポテンシャルが評価され、昨