男子ハーフパイプの公式練習で調整する山田琉聖＝リビーニョ（共同）【リビーニョ共同】スノーボードのハーフパイプでともに五輪初出場となる男子の山田琉聖（チームJWSC）と女子の工藤璃星（TOKIOインカラミ）が8日、公式練習後に取材に応じ、山田は「今まで通りにできた。自分の思い描く滑りを五輪でやりたい」と抱負を口にした。16歳の工藤は冬季大会の日本女子最年少メダル獲得の期待もかかる。「憧れの舞台に来られた。や