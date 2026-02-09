ドジャースが、NBAレイカーズのチーム作りのモデルになると、スポーツ専門局「ESPN」電子版が8日（日本時間9日）に報じた。レイカーズのロブ・ペリンカ編成本部長は7日の試合前、「ドジャースが築き上げてきた成功と、そのプロセスは本当に素晴らしい。アンドルー・フリードマン編成本部長のような人物から学べることは非常に大きい」と語った。ペリンカ氏が報道陣の前で口を開いたのは、ドジャースのオーナーであるマーク・