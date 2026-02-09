2025年の働く人1人当たりの給与は、平均で35万5919円で、5年連続、増加しました。一方、物価の上昇を反映した実質賃金は4年連続で減少し、物価の上昇に賃上げが追いついていない状況が続いています。厚生労働省が発表した「毎月勤労統計調査」の2025年1年間の速報値によりますと、働く人1人当たりの「現金給与総額（名目賃金）」は前の年より2.3％増えて35万5919円となり、5年連続の増加となりました。このうち、フルタイムで働く