KLMオランダ航空は、日本発着ヨーロッパ行きを対象とした「リアルディールセール」を2月3日から23日まで開催する。ビジネスクラス、プレミアム・コンフォートクラス、エコノミークラスのバルセロナ、リスボン、ローマ、コペンハーゲン、ロンドン、フランクフルト、パリ行きなどが対象となる。エコノミークラス往復運賃は152,410円から。燃油サーチャージや諸税は含まれている。出発期間は2月3日から6月30日まで。変更や払い戻し条