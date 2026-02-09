セリエA第24節が8日に行われ、ユヴェントスとラツィオが対戦した。ヨーロッパの出場権を争う4位のユヴェントスと8位のラツィオによる名門対決。セリエAでは2連勝を果たしているものの、直近のコッパ・イタリア準々決勝ではアタランタに0−3の厳しい敗戦を喫したルチアーノ・スパレッティ監督率いるチームは、難敵相手のホームゲームでバウンスバックの白星を狙った。立ち上がりからホームのユヴェントスが攻勢を仕掛けていく