¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè25Àá¤¬8Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤È¥Ù¥Æ¥£¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°Á°Àá¤Ï¥ì¥Ð¥ó¥ÆÁê¼ê¤ËÄËº¨¤Î¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¿3°Ì¤Î¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¾¶á¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ïº£²ó¤ÎÂÐÀï¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥£¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç5¡Ý0¤Î´°¾¡¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¼ã´³¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò´º¹Ô¡£¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤ò¥Ù