8日のアイスホッケー女子1次リーグは、日本と同じ世界ランキング下位が入るB組でスウェーデンがフランスに4―0で快勝し、3連勝とした。フランスは3連敗を喫した。世界ランク上位のA組はチェコがフィンランドを2―0で退け、1勝2敗。フィンランドは2連敗となった。（共同）