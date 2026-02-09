タレント武井壮（52）が9日未明、X（旧ツイッター）を更新。自民党が圧勝した衆院選をうけ、私見をつづった。武井は「凄いことになったな自民党が単独で3分の2超えの議席獲得だ単独で法案を通せると言うことだ」と書き出した。そして「憲法改正なんてことがあるんだろうか、国防はどうなるんだろうか経済や社会保障も含め、結果が出なければ自民党が負う責任は絶大なものとなる結果を出せば更なる圧倒的勢力になるだろうな