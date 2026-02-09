相手と良好な関係を築くには、どうすればいいのか。一級建築士の高原美由紀さんは「間取りや家具配置といった環境は、人間関係に大きく影響する。例えば、会社や家庭のトラブルも、机などの配置次第で解決できる」という――。（第1回）※本稿は、高原美由紀『できる人は25分で「場所」を変える』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kohei_hara※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kohei_hara■「