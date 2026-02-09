日本の「ものづくり」はAIでどう変わるのか。リコーの山下良則会長は「人間が本来やるべき仕事を明確にし、専念できる環境を整えることが大切だ。AIにできることはAIに任せればいい」という。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授との対談をお届けしよう――。画像＝プレジデント公式チャンネルよりリコーの山下良則会長 - 画像＝プレジデント公式チャンネルより■リコーのDNAは「OA宣言」にあり【田中道昭教授（以下敬