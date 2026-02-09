つばきファクトリーが毎回さまざまな企画に挑戦している番組『行くぜ！つばきファクトリー』。通称"行くつば"を見れば、もっとつばきファクトリーが好きになる。2月9日(月)放送の『行くぜ！つばきファクトリー』#87では、「告白前にラブ・ソングを」に挑戦。バレンタイン直前の放送に合わせ、メンバーがカラオケ企画に臨む。今回は、秋山眞緒、豫風瑠乃、村田結生の3人に、収録を終えての感想や企画の見どころ、バレンタインの思い