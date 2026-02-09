NHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」では、小泉夫妻をモデルにしたトキとヘブンの熊本移住が描かれる。史実はどうだったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「転居の理由は熊本の高等学校の招聘に応じたから。ただ、ハーンにとって熊本での生活は耐えられるものではなかった」という――。※ 2月9日以後のネタバレを含む可能性があります。ラフカディオ・ハーンと妻のセツ（写真＝富重利平／Japan Today／PD US／Wikimedia Commons）