第31回神戸ルミナリエが2月８日に閉幕した。神戸ルミナリエ組織委員会 によると、 1月30日の開幕から10日間の来場者数は計約232万7000人（速報値・前年比約12万1000人減）だった。第31回神戸ルミナリエ 10日間の会期を通じた来場者が前年比4.9％減の232万7000人〈2026年1月30日撮影 神戸・メリケンパーク〉このうちメリケンパーク（神戸市中央区）に開設した有料エリアの来場者数は13万700人で、昨年（14万9300人）を下回った