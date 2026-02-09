◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選で、村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、岩渕麗楽（バートン）、鈴木萌々（もも、キララクエスト）、深田茉莉（ヤマゼン）の４人の日本選手が出場し、全員が９日（日本時間１０日）に行われる決勝に進出した。６人の審判が１００点満点で採点し、最高と最