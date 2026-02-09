じつは兵站の天才で、革新的な戦術家でもあった豊臣秀吉。その用意周到さは、あの有名な「清須会議」でも発揮されたという。終始、秀吉が会議をリードし、みずからが推す三法師を織田家の後継者にすることに成功したのには、どんな秘密があったのだろうか。本郷和人氏監修『図解 豊臣秀長』から一部抜粋・編集してお届けする。前編から読む：忘れられている豊臣秀吉の「本当のすごさ」…ただの「成り上がり」ではない「革新的な戦