行列必至の名古屋タカシマヤ「アムール・ドゥ・ショコラ」でも圧倒的人気を誇る、オードリーのバレンタイン限定生菓子「いちごの山」。催事会場でしか出会えなかった特別な一品が、ついにオンラインショップに登場します。全国どこからでも購入できる待望のチャンスは、バレンタインシーズンを彩るご褒美スイーツとしても注目度大。甘くときめく時間をおうちで楽しんで♡ 行列スイーツ