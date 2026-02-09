あえていま「走り」を追求したガソリンモデルを提示した意義とは2026年1月9日から11日まで幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催された「東京オートサロン2026」ホンダブースで、とりわけ熱い視線を集めていたのが「シビックタイプR HRCコンセプト」です。HRC（ホンダレーシング）が手がけたこのモデルは、市販化を強く意識した“究極仕様”として登場しました。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「“スゴい”シビック タイプ