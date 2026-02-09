¡ÚÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡Û¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¾ì NY¥À¥¦¡§50,115.67 ¢¤1,206.95¡Ê2/6¡ËNASDAQ¡§23,031.21 ¢¤490.63¡Ê2/6¡Ë 1.³µ¶· ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½µ¤òÄÌ¤·¤Æ¼å´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÇä¤ê¤¬°ìÉþ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¿´Íý¤¬²þÁ±¤·Éý¹­¤¤ÌÃÊÁ¤ËÇã¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¼è°ú¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢½ª»Ï·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éý¹­¤¤¥»¥¯¥¿ー¤ËÇã¤¤¤¬Æþ¤ëÃæ¤Ç¡¢È¾Æ³