8日夜遅く、JR古河駅と野木駅の間で架線が断線し停電した影響で、宇都宮線は現在も一部区間で運転を見合わせています。JR東日本によりますと、8日午後11時すぎ、JR古河駅と野木駅の間で架線が2か所で断線し、停電が発生しました。この影響で、宇都宮線の東京〜小山駅間の上下線、湘南新宿ラインの宇都宮線と横須賀線で始発から運転を見合わせています。現在も復旧作業が続いていて、少なくとも午前中いっぱいは運転を見合わせると