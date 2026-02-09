【本日の見通し】衆議院選挙を受けた円売りと介入警戒の円買いの交錯 週末の衆議院選挙で与党勢力が予想以上に圧勝。自民党が単独で3分の2を超える315議席を確保したことなどを受けて、高市政権での積極財政路線が加速するとの見込みが円売りを誘っている。ドル円は先週末終値157円22銭を超える157円台後半でスタート。しかし、急激な円安には介入で対応してくる可能性が高いこともあり、すぐに156円台へ押し戻さ