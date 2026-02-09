JR東日本は9日、宇都宮線で8日夜に架線の断線があり、車両と設備の損傷が激しく、復旧に長時間がかかると明らかにした。宇都宮線の東京―小山間は始発から運転を見合わせた。湘南新宿ラインも午前中は運転を見合わせる。