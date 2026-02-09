ファミリーマートは、プライベートブランド「ファミマル」の肉商品14種類を対象に、社員にランキング調査を実施。特に人気を集めた上位5商品を2026年1月29日に発表しました。肉好き社員がえらぶ本気ランキング1月29日と2月9日の肉の日にちなんで、ファミマの肉好き社員34人がファミマルの肉商品の中から選ばれた14個の商品を実食＆ランキングにしました。上位5商品を、肉への愛が感じられる熱のこもったコメントと一緒に紹介します