リネットジャパングループ [東証Ｇ] が2月9日朝(08:00)に決算を発表。26年9月期第1四半期(10-12月)の連結経常利益は前年同期比4.6％増の1.3億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の10億円→13億円(前期は4.9億円)に30.0％上方修正し、増益率が2.0倍→2.6倍に拡大し、従来の4期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.1％→3.6％に