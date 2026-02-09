7日にヤクルト・奥川恭伸投手の春季キャンプ初の実戦形式となる「ライブBP」を取材した。結果は37球で打者4人に対して安打性3本。本人が「自分の投球がどういったか、そこしか見ていなかった」と言うように、内容は関係ない。初の規定投球回数達成を狙う背番号18が、この時期にライブBPに登板した、その熱意が重要だ。28球目に内角の直球で日隈モンテル外野手のバットを折ったとき、マウンドで奥川は笑顔を見せた。その笑顔に