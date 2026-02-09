◇練習試合阪神4―8日本ハム（2026年2月8日名護）エナジックスタジアム名護の玄関で岩本賢一と待ち合わせた。日本ハムの球団幹部だ。チーム統括副本部長兼ベースボールオペレーション統括部長という肩書である。今は日本ハム監督の新庄剛志が2001年、阪神から大リーグ・メッツに移籍した当時、通訳を務めた。以来、交流が続いている。こちらの身なりを見た岩本は「それ、何ですか？」と聞いてきた。胸に「PAWSOX」と刺