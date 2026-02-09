阪神の23年ドラフト1位・下村海翔投手（23）が沖縄・具志川キャンプ第2クール3日目の8日、今キャンプ2度目となるブルペン入りを果たした。一昨年に受けた右肘のトミー・ジョン手術からの復帰過程にある右腕。抜群の身体能力を誇る若虎の“デビュー”が待ち遠しい限りだが、平田勝男2軍監督ら周囲は前進する姿を静かに見守っている。(取材・遠藤礼)目を奪われたのは昨年、2軍本拠地・SGLで目にした背番号19のランニングだった