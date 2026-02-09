ヒグマを捕獲する箱わなを修理する高崎梨徒さん＝北海道三笠市（本人提供）北海道猟友会三笠支部の支部長でハンターの高崎梨徒さん（26）＝北海道三笠市＝は昨春、ヒグマが生息する山中に送電線の点検や地盤調査などで入る作業員らを護衛する会社「GOE―MON」を設立した。地元猟友会に依頼するのが一般的だが、ハンターの高齢化などから断られるケースが増えているといい「供給が足りない現状を解決したい」と語る。（共同通信＝