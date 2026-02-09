ミラノ・コルティナオリンピックは日本時間９日未明、フィギュアスケート団体の最終日が行われ、日本が銀メダルに輝いた。前回北京大会に続く２大会連続だが、その内容は大きく異なっていた。（デジタル編集部）前回大会は、ロシア・オリンピック委員会（ＲＯＣ）が１位だったが、女子のカミラ・ワリエワがドーピング違反で資格停止処分を科されたため、国際スケート連合（ＩＳＵ）がＲＯＣを３位に繰り下げたことによる繰り上