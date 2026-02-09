アイドルグループ・AKB48は8日、東京・AKB48劇場で21期研究生が出演する 劇場公演「手をつなぎながら」を開催した。劇場公演デビューを果たす直前の取材会では5人がそれぞれ意気込みを語った。【写真】フレッシュさがまぶしい！劇場公演デビューを飾った21期研究生らこの日、劇場公演デビューを迎えたのは21期生の高橋舞桜（※高＝はしごだか／たかはし・まお／15）、田中沙友利（たなか・さゆり／17）、牧戸愛茉（まきと・え