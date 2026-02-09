◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ビッグエア予選(大会3日目/現地8日)今大会が初出場となったスノーボード・女子ビッグエアの鈴木萌々選手が8位で決勝進出を決めました。チーム最年少の18歳の鈴木選手は、1回目は技を成功させ「79.00」をマーク。2回目には失敗となりますが、重圧かかる3回目は、「81.50」で予選8位。12位以内に入り、翌日の決勝進出を決めました。これが初のオリンピックとなる18歳。「