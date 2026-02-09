低学年の女児にわいせつ行為を「魔が差した」勤務していた小学校で女子児童にわいせつな行為をした教諭は、取り調べでこのように動機を話したという。「１月８日、埼玉県警狭山署は強制わいせつの疑いで、小学校教諭の古川航大（ふるかわ・こうだい）容疑者（26）を逮捕しました。古川容疑者は、’22年９月１日ごろから’23年３月24日ごろまでの間、当時勤務していた埼玉県内の公立小学校の教室などで、低学年の女児の身体を触るな