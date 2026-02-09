【サーティワン】では、華やかで贅沢なビジュアルに仕上がった「期間限定サンデー」が2月18日までの期間限定で味わえます。今回は食べ応えもありそうなダブルサンデーをピックアップ。好きなアイスのフレーバーを2個セレクトして、ご褒美気分を堪能してみて。 クラッシュパイもトッピングした「ダブルサンデー ストロベリーミルフィーユ」 @ftn_picsレポータӦ