シンガー・ソングライターのデュア・リパが、服選びにおいて「快適さは優先しない」と明かした。デュアは多少の痛みや不快感があっても「見た目が良ければ構わない」と、ファッション第一の姿勢を語っている。 【写真】妹もセンス抜群デュア・リパの妹リナ・リパ デュアはハーパーズ バザー誌に、「私は快適さを重視しない。見た目が良ければ、快適かどうかは気にしない。正直、かっこよく