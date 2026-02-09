NakamuraEmi＆TAKUYA∞（UVERworld） シンガーソングライターのNakamuraEmiが１月31日、神奈川・KT Zepp Yokohamaで自身が主催する対バンイベント『NakamuraEmi 10th Anniversary「背負い投げ ４本目」』を開催した。ゲストにUVERworldを迎えた2マンライブだ。過去には竹原ピストル、Furui Riho、C＆Kを招いて行われてきた本イベントは、ジャンルの垣根を超え、演者が互いの魂をぶつけ合うパフォーマンスが見どころ