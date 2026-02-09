京都のMFマルコ・トゥーリオが“エラシコ”を披露京都サンガF.C.のMFマルコ・トゥーリオが今季開幕戦で鮮やかな“エラシコ”を披露してスタジアムを沸かせた。京都は2月7日、明治安田J1百年構想リーグの第1節でヴィッセル神戸と対戦。1-1の同点で90分を終え、PK戦は1−4で敗れた。前半30分、優れた個人技からゴール迫る場面を作った。右サイドのタッチライン際でボールを持ったマルコ・トゥーリオは2人のDFに寄せられてスペー