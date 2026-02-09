ストイックな週。緩い感覚で過ごしていると面倒なトラブルを引き寄せてしまうかも。仕事も引き続き自分に厳しくこなすことが成功の鍵。金運はキャリアのブラッシュアップとなる投資にツキあり。恋愛は仕事のパートナーと恋が芽生えるなど身近に出会いが潜んでいます。