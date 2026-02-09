新天地を目指す星回り。なんとなく封印してきたこともドンドン形にしていきましょう。仕事は転職活動にツキあり。理想の会社と縁が繋がるかも。金運は美活投資が◎。貪欲に美を追求して。恋愛は偶然が出会いを運んでくれそう。今一押しなスポットにも運命が潜んでいます。