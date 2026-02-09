ラッキーな運気に加速度を増す週。特に仕事は表舞台で活躍するチャンスに恵まれそう。あなた自身もいつもよりアクティブに行動して。金運は交際費がかさみますがそれ以上の徳を手にできる暗示が。恋愛は偶然出向いた場所などサプライズ的な出会いに運命が潜んでいます。