気分の浮き沈みが激しい週。金銭面のトラブルに遭う恐れも。今まで無防備にしてきたことの自己管理を入念に。対人面は○。裏表なく話せる人との会話からパワーチャージをもらえそう。恋愛は当たり前のように側にいる人が恋人候補に。カップルはお金がらみの喧嘩に注意。