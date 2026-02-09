引き続き体調面が不安定な週。内も外もお腹周りを温めることが好転策に。仕事は、困った時に手を差し伸べてくれる人物が現れます。水瓶座もラッキーパーソン。また、引越しや転職活動も好機。恋愛は友人との集まりや気軽なパーティーが狙い目。おしゃれをして繰り出して。